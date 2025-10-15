Israele tra speranze di pace e ferite ancora aperte dopo Gaza

Gerusalemme, 15 ott. (askanews) - A Gerusalemme, mentre il cessate il fuoco tra Israele e Hamas entra in vigore, gli israeliani reagiscono tra speranza e scetticismo. C'è chi invoca la pace come volontà di Dio, chi sogna un futuro senza guerra, e chi dice che finché Hamas esisterà la pace non sarà possibile. "Non serve a nessuno una guerra. Non è quello che Dio vuole. Abbiamo tutti un solo Dio, tutti gli esseri umani sono uguali. Abbiamo lo stesso volto, gli stessi occhi, lo stesso naso. C'è un solo Creatore: Dio ha creato tutti noi. Dunque, dovrebbe esserci pace." "Se la pace durerà, sarà un posto meraviglioso dove vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, tra speranze di pace e ferite ancora aperte dopo Gaza

News recenti che potrebbero piacerti

#TG2000 - Oggi vertice per la #pace in #Egitto. Attese e speranze #13ottobre #Gaza #Hamas #Trump #Israele #Knesset #ostaggi #MedioOriente #Israele #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

https://www.oasport.it/2025/10/la-norvegia-surclassa-israele-a-suon-di-gol-e-spegne-le-speranze-dellitalia-di-evitare-i-playoff/ La Norvegia demolisce Israele per 5-0 e ora per l'Italia appare inevitabile andare agli spareggi per sperare di centrare la qualificazi - facebook.com Vai su Facebook

La pace dopo le tragedie. La guerra che Israele sta vincendo anche per noi - Perché la capitolazione dei nemici di Israele rafforza chi ha a cuore un futuro con più pace e più libertà. Da ilfoglio.it

Accordo di pace Israele-Hamas: dettagli e nodi da sciogliere - Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase di cessate il fuoco a Gaza con il ritiro delle truppe e il rilascio degli ostaggi, ma sugli assetti futuri pesano ancora diverse incognite, ... Scrive ilsole24ore.com

Cos'è successo a Gaza tra Israele e Palestina dal 7 ottobre all'accordo con Trump: le date clou della guerra - Hamas, dal 7 ottobre al piano di pace in 20 punti di Donald Trump ... Segnala virgilio.it