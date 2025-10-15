Israele ritira le sanzioni | il valico di Rafah resta aperto Netanyahu | Se Hamas non si disarma sarà l’inferno Oggi saranno restituiti altri 4 corpi di ostaggi

15 ott 2025

Roma, 15 ottobre 2025 – Secondo quanto reso noto da diversi media israeliani, il governo dello Stato ebraico ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi nei confronti della Striscia, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Tali misure erano state annunciate ieri, dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. Tra cui limitazione degli aiuti e chiusura del valico di Rafah Secondo l'emittente pubblica Kan, la leadership israeliana ha annullato le misure perché Hamas ha restituito ieri sera quelli che, a suo dire, sono i corpi di altri quattro ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

