Israele ritira le sanzioni | il valico di Rafah resta aperto Netanyahu | Se Hamas non si disarma sarà l’inferno Oggi saranno restituiti altri 4 corpi di ostaggi
Roma, 15 ottobre 2025 – Secondo quanto reso noto da diversi media israeliani, il governo dello Stato ebraico ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi nei confronti della Striscia, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Tali misure erano state annunciate ieri, dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. Tra cui limitazione degli aiuti e chiusura del valico di Rafah Secondo l'emittente pubblica Kan, la leadership israeliana ha annullato le misure perché Hamas ha restituito ieri sera quelli che, a suo dire, sono i corpi di altri quattro ostaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Israele ritira parte delle truppe nella prima fase dell’accordo di pace con Hamas. La popolazione tra le macerie. - X Vai su X
Israele ritira parte delle truppe nella prima fase dell’accordo di pace con Hamas. La popolazione tra le macerie. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Israele cancella le sanzioni. Riaperto il valico di Rafah per gli aiuti umanitari - Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Si legge su editorialedomani.it
Gaza: Israele revoca le sanzioni previste per oggi - Il governo israeliano ha sospeso le sanzioni previste contro la Striscia di Gaza, tra cui la chiusura del valico di Rafah e la riduzione degli aiuti umanitari ... interris.it scrive
Hamas restituisce i corpi di altri 4 ostaggi. Israele riapre il valico di Rafah - Secondo l'emittente televisiva Kan, il governo israeliano avrebbe deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi ... Lo riporta msn.com