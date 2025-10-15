Israele riaprirà oggi il valico di Rafah

Nella giornata di mercoledì Israele riaprirà il valico di Rafah con l’Egitto per permettere l’ingresso di 600 camion di aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza. La decisione, annunciata dalla tv israeliana Kan, arriva dopo che Hamas ieri sera ha consegnato i corpi di altri quattro ostaggi morti e si è impegnato a restituirne altri quattro entro mercoledì. Secondo il  Times of Israel, citando fonti diplomatiche mediorientali, con i nuovi trasferimenti il numero dei corpi riconsegnati da Hamas salirà a 12 su 28, mentre 16 restano ancora nella Striscia. Tonnellate di aiuti umanitari al valico di Rafah (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

