Israele raid iraniani 13 giugno rivelano Base 81 bunker Idf costruito con fondi Usa sotto complesso civile a Tel Aviv usato da intelligence

Nuove prove rivelano l'esistenza di un bunker militare israeliano, costruito con fondi del Pentagono sotto le "Da Vinci Towers": per Teheran, era tra i bersagli del 13 giugno Nuove prove rese pubbliche testimoniano che i raid iraniani su Israele del 13 giugno 2025 hanno rivelato la cosiddetta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, raid iraniani 13 giugno rivelano "Base 81", bunker Idf costruito con fondi Usa sotto complesso civile a Tel Aviv usato da intelligence

Contenuti che potrebbero interessarti

Video. Usa e Israele difendono gli attacchi contro i siti iraniani all'Onu - Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, Washington e Tel Aviv hanno giustificato i raid contro tre siti iraniani, definendoli una misura necessaria. Si legge su it.euronews.com

Israele-Hamas, Trump: "La guerra è finita e il cessate il fuoco reggerà" - Sheikh ospiterà la Cerimonia di pace per il Medio Oriente: attesi 26 rappresentanti. Segnala msn.com

Raid su Sana'a, colpito il quartiere presidenziale - Raffica di raid dell'Idf su Sana'a e sulla regione circostante per rispondere al lancio di missili da parte delle milizie Houthi. Segnala ansa.it