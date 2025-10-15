israele limita gli aiuti a gaza in attesa del ritorno delle salme degli ostaggi deceduti

Dopo la liberazione degli ostaggi, è iniziata la fase 2 dell’accordo per Gaza. Donald Trump lo ha ufficializzato al summit di Sharm el-Sheikh, dove ha aperto a un ruolo per Hamas come forza di polizia palestinese. “Il lavoro non è terminato”, ha tuonato Trump su Truth, chiedendo il ritorno immediato delle salme degli ostaggi deceduti. La fazione palestinese ha quindi annunciato la restituzione di altri 4 corpi: “La pressione israeliana e quella dei mediatori hanno fatto il loro lavoro e Hamas è andata nel panico”, ha commentato una fonte politica israeliana ai media ebraici. Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha tuttavia avvertito che potrebbero volerci “giorni o settimane” per ritrovarli tutti sotto le macerie della Striscia: la questione è “una sfida enorme, ancora più grande del rilascio delle persone vive”, ha spiegato, ammettendo che esiste anche la possibilità che non vengano mai ritrovati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

