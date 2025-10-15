Israele le testimonianze degli ostaggi liberati | Legati senza cibo e senza acqua

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I racconti: "Ci dicevano che non saremmo mai usciti vivi dai tunnel, che nessuno ci cercava: né le nostre famiglie, né il governo. Nessun accordo ci avrebbe liberati. Eravamo dimenticati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele le testimonianze degli ostaggi liberati legati senza cibo e senza acqua

© Tgcom24.mediaset.it - Israele, le testimonianze degli ostaggi liberati: "Legati, senza cibo e senza acqua"

Argomenti simili trattati di recente

israele testimonianze ostaggi liberatiLa liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi - I primi sono arrivati in Israele, i secondi sono stati portati nella Striscia e in Cisgiordania: ci sono state grandi celebrazioni ... Si legge su ilpost.it

Israele, i racconti degli ostaggi dopo l’orrore: «In catene e senza cibo, non camminavamo più» - Tutto era uguale, il tempo non esisteva, il cielo era scomparso». ilmessaggero.it scrive

israele testimonianze ostaggi liberatiDal pianista che suonava nell'aria al giardiniere 48enne: le storie dei venti ostaggi liberati da Hamas - Con la liberazione degli ultimi venti prigionieri si è concluso un calvario durato oltre due anni, che ha scosso nel profondo la comunità israeliana. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Testimonianze Ostaggi Liberati