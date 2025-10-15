Israele le testimonianze degli ostaggi liberati | Legati senza cibo e senza acqua

I racconti: "Ci dicevano che non saremmo mai usciti vivi dai tunnel, che nessuno ci cercava: né le nostre famiglie, né il governo. Nessun accordo ci avrebbe liberati. Eravamo dimenticati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, le testimonianze degli ostaggi liberati: "Legati, senza cibo e senza acqua"

