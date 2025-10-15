Israele | Il quarto corpo restituito è di un palestinese Ma per Hamas è di un soldato israeliano Anche i Carabinieri al valico di Rafah con Eubam

Secondo le autorità israeliane il quarto corpo trasferito in Israele da Hamas è di un palestinese non identificato. Lo riferisce il Times of Israel. I quattro corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa martedì sera a Gaza City, e poi trasferiti all’esercito israeliano, non erano stati identificati dal gruppo terroristico. Diversa la versione di Hamas: è di un soldato israeliano il quarto cadavere. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele: "Il quarto corpo restituito è di un palestinese". Ma per Hamas è di un soldato israeliano. Anche i Carabinieri al valico di Rafah con Eubam

