Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah ma Netanyahu avverte | Hamas si disarmi o sarà l' inferno

Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste contro Gaza, tra cui la chiusura del valico di Rafah e la limitazione degli aiuti umanitari. La decisione arriva dopo che Hamas ha restituito otto corpi di ostaggi uccisi e promesso la consegna di altri quattro. Benjamin Netanyahu, però, mantiene una linea dura: in un’intervista alla Cbs ha avvertito che, se Hamas non accetterà di disarmarsi, “si scatenerà l’inferno”. La tensione resta altissima, mentre continuano le mediazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah, ma Netanyahu avverte: "Hamas si disarmi o sarà l'inferno"

