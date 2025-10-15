Israele annulla sanzioni su Gaza | riapre oggi il valico di Rafah per gli aiuti umanitari

15 ott 2025

Hamas avrebbe comunicato ai mediatori internazionali l’intenzione di trasferire oggi in Israele altri quattro corpi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

israele annulla sanzioni gazaGaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. Secondo tg24.sky.it

israele annulla sanzioni gazaStriscia di Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah - Stop alla limitazione degli aiuti umanitari: il governo israeliano ha revocato le sanzioni dopo la restituzione, da parte di Hamas, dei corpi di altri quattro ostaggi ... Scrive unionesarda.it

Gaza, Israele annulla sanzioni e riapre valico di Rafah: tornano gli aiuti - Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ... Come scrive msn.com

