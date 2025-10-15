Israele annulla sanzioni su Gaza dietrofront su valico di Rafah | Non riapre oggi

Lidentita.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas avrebbe comunicato ai mediatori internazionali l’intenzione di trasferire oggi in Israele altri quattro corpi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

israele annulla sanzioni su gaza dietrofront su valico di rafah non riapre oggi

Israele annulla sanzioni su Gaza, dietrofront su valico di Rafah: "Non riapre oggi"

israele annulla sanzioni gazaGaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Israele annulla sanzioni: valico Rafah oggi sarà riaperto e aiuti consegnati. Secondo tg24.sky.it

israele annulla sanzioni gazaGaza, Israele annulla sanzioni e riapre valico di Rafah: tornano gli aiuti - Sanzioni che prevedevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto. Segnala adnkronos.com

israele annulla sanzioni gazaGaza, Israele annulla sanzioni dopo la restituzione di quattro salme da parte di Hamas - Altri quattro corpi di ostaggi deceduti saranno consegnati oggi a mediatori internazionali; identificati Tamir Nimrodi e Uriel Baruch ... Lo riporta reggiotv.it

