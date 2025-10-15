Isee verso l’esclusione della prima casa | il Forum famiglie applaude

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore della discussione sulla Manovra, l’ipotesi di escludere la prima casa dal calcolo dell’Isee riceve l’apprezzamento di Adriano Bordignon, che guida il Forum delle associazioni familiari, e riapre il confronto su fisco, natalità e cultura, con proposte che puntano a rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e la coesione sociale. Un segnale atteso dalle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

isee verso l8217esclusione della prima casa il forum famiglie applaude

© Sbircialanotizia.it - Isee, verso l’esclusione della prima casa: il Forum famiglie applaude

Scopri altri approfondimenti

isee verso l8217esclusione primaManovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, prima casa esclusa dal calcolo Isee: come funziona e l’effetto sui bonus ... tg24.sky.it scrive

Irpef, salari e prima casa fuori dall’Isee: il pacchetto-manovra del governo per aiutare il ceto medio - L’obiettivo, più che economico, diventa politico: intervenire con misure che possano dare respiro al ceto medio ... Riporta quotidiano.net

isee verso l8217esclusione primaManovra, taglio Irpef: benefici fino ai 200mila euro. Cambiano le pensioni, detassato lavoro festivo e notturno, prima casa fuori dall'Isee. Tutte le misure - I fondamentali decisi nel vertice notturno domenica a casa della premier Giorgia Meloni con i leader del centrodestra, tra una spigola e un involtino. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Isee Verso L8217esclusione Prima