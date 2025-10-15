ISEE 2026 cambia tutto | fuori la prima casa dal calcolo e nuove soglie di reddito più alte

ISEE, si cambia. Le linee guida della Legge di Bilancio 2026, illustrate in Consiglio dei Ministri, prevedono una modifica del calcolo dell’Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente che regola l’accesso alla maggior parte dei bonus e delle agevolazioni per le famiglie italiane. L’obiettivo è ridisegnare il confine tra reddito e patrimonio, alleggerendo il peso della casa di proprietà sul calcolo della ricchezza familiare, per rendere l’indicatore più vicino al reddito effettivo. Una modifica che, se confermata, potrebbe allargare la platea dei beneficiari di sussidi e prestazioni sociali, ma che apre anche a una serie di interrogativi sui suoi effetti redistributivi e sull’impatto sui conti pubblici. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - ISEE 2026, cambia tutto: fuori la prima casa dal calcolo e nuove soglie di reddito (più alte)

