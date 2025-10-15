Isabelle Adriani tra grande schermo e saggistica | dal 13 novembre Due famiglie e un funerale e il progetto editoriale Il DNA della Fiaba
Un’autrice poliedrica consolida la propria presenza tra cinema e letteratura, intrecciando una nuova uscita in sala con un percorso di ricerca che guarda alle radici delle fiabe più amate. Un autunno di lavori convergenti, frutto di una visione coerente e riconoscibile. La nuova prova d’attrice sul grande schermo Dal 13 novembre, l’attrice, regista e scrittrice . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Parla Isabelle Adriani, l’attrice formatasi all’Actor’s Studio di New York che dal 13 novembre è nelle sale, protagonista del film “Due famiglie e un funerale” Leggi l’articolo - X Vai su X
Casting aperto a Reggio Emilia con Isabelle Adriani e Alessandro Scillitani per un corto sulla pace: ecco come partecipare - È un autunno denso di novità per Isabelle Adriani, attrice, scrittrice e regista che continua ... msn.com scrive