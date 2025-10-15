Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto | Sforzo estremo ho capito che era il momento di attaccare

Isaac Del Toro ha vinto il Giro del Veneto, attaccando a undici chilometri dal traguardo di Verona e facendo la differenza sull'ultima salita di giornata. Il messicano ha rispettato il pronostico della vigilia e prosegue così il proprio filotto di affermazioni in terra italiana (settimana scorsa aveva prevalso alla Gran Piemonte), toccando quota sedici vittorie in una stagione davvero da incorniciare per il portacolori della UAE Emirates-XRG, già secondo all'ultimo Giro d'Italia. Isaac Del Toro ha analizzato la propria prestazione al termine della corsa: " Non è stato facile, è stato un sforzo estremo.

