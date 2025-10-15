Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto 2025

Isaac Del Toro continua a spadroneggiare in Italia conquistando il Giro del Veneto 2025, nona vittoria nel Bel Paese delle sedici stagionali. Il corridore messicano ha preceduto sul traguardo di Verona il compagno di squadra Pavel Sivakov e Jonas Abrahamsen. ISAAC DEL TORO VINCE IL GIRO DEL VENETO 2025: LA GARA La corsa veneta è stata caratterizzata da una fuga composta da Elia Viviani, Mikel Retegi, Davide Bais, Sakarias Koller Lolland, Storm Ingebrigsten, Michele Bicelli, Kevin Pezzo Rosola, Filippo D’Aiuto. Poco prima della salita di Torricelle si è staccato Elia Viviani, mentre la fuga degli altri battistrada è terminata a 35 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Isaac Del Toro vince il Giro del Veneto 2025

