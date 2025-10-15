Irpef al 33% bonus casa e famiglia pace fiscale e ristrutturazioni | le misure della manovra 2026

Roma, 15 ottobre 2025 - “Papa Leone ha fatto il miracolo” sulla Manovra. È la chiosa serale, tra il serio e il faceto, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, alla fine di una giornata nella quale il governo approva il Dpb, Il Documento programmatico di Bilancio da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre, e definisce i pilastri della legge di Bilancio da 18 miliardi di euro per il 2026, anche se la partita non è ancora chiusa: i singoli interventi non sono definiti e le trattative sui dossier caldi, dalle pensioni allo sforzo delle banche, sono destinate a proseguire nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Irpef al 33%, bonus casa e famiglia, pace fiscale e ristrutturazioni: le misure della manovra 2026

