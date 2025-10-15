Irlanda del Nord William e Kate tessitori nella fabbrica del lino

Il principe e la principessa del Galles, William e Kate, hanno visitato la Mallon Farm, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord, dove un progetto pionieristico di coltivazione del lino sta contribuendo a far rivivere la storica industria del lino del Paese. Helen Keys MBE e Charlie Mallon stanno guidando gli sforzi per ristabilire una filiera sostenibile e locale dalla coltivazione del lino alla produzione del tessuto. Durante la loro visita, il principe e la principessa hanno visitato i campi di lino della fattoria per conoscere il processo di coltivazione e raccolta. È stato poi mostrato loro il macchinario storico restaurato utilizzato nelle fasi tradizionali di "sfibratura e stigliatura" della lavorazione del lino, prima di osservare le fasi finali in cui la fibra viene cardata a mano, filata e tessuta in lino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Irlanda del Nord, William e Kate "tessitori" nella fabbrica del lino

