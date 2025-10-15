Ires premiale riduzione di 4 punti anche nel 2026 | il rinnovo in Manovra

Il governo conferma la riduzione dell’Ires premiale per il 2026. Si tratta dell’agevolazione per le società che reinvestono gli utili e aumentano l’occupazione. Per loro l’imposta scende dal 24% al 20%. La misura è stata inserita nella nuova Manovra, ma si attende conferma, ed è pensata per incentivare gli investimenti e sostenere la crescita del sistema produttivo. Il taglio dell’Ires, che avrà un costo di massimo mezzo miliardo di euro, si affianca a misure più sentite come la riforma dell’Irpef per i redditi medio-bassi e i nuovi incentivi per l’assunzione di giovani e donne. La legge di Bilancio, che al momento dovrebbe avere un valore complessivo di circa 16-18 miliardi di euro, sarà discussa giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

