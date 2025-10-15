Iraq al voto | la riforma elettorale prepara la restaurazione silenziosa

Il rientro al sistema elettorale Saint-Laguë modificato, con ogni governatorato trasformato in collegio unico, è la mossa che riorganizza il campo di gioco a Baghdad. Formalmente proporzionale, sostanzialmente conservativo: la soglia implicita che il metodo crea nei distretti ampi premia macchine territoriali, brand religiosi, reti clientelari. Gli indipendenti che nel 2021 avevano sfruttato il voto singolo non trasferibile oggi si ritrovano senza leva. Il sistema non impedisce l’ingresso delle novità: le rende care, rischiose, lente. È una restaurazione senza proclami. Il fattore Sadr e l’asimmetria del consenso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

