IPE Business School la Campania che resta | giovani talenti e imprese insieme per costruire futuro
Creare le condizioni perché i ragazzi possano restare in Campania, senza essere costretti ad emigrare, è una delle sfide più importanti per il futuro del Mezzogiorno. Ogni volta che un giovane parte, la regione subisce un impoverimento — una perdita che tocca non solo l’economia, ma anche il suo tessuto culturale e sociale. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Grazie a un lavoro costante di sinergia tra università, imprese e Business School, si sta creando un vero ecosistema di opportunità che trattiene i talenti e attrae chi vuole tornare. L’IPE Business School di Napoli rappresenta uno dei modelli più efficaci di questo cambiamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
