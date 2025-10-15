iPad Pro M5 ufficiale | Apple punta su potenza e Intelligenza Artificiale

Apple continua a ridefinire i confini del tablet professionale con il lancio del nuovo iPad Pro M5, presentato oggi e alimentato dal tanto atteso chip presente anche sul nuovo MakBook. Più che un semplice aggiornamento, questa generazione rappresenta una scommessa chiara sull’evoluzione del dispositivo come piattaforma primaria per il lavoro creativo e produttivo, con un’enfasi senza precedenti sull’intelligenza artificiale integrata direttamente nel dispositivo. John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, ha dichiarato: “ Sfruttando la nuova generazione di chip Apple Silicon, il nuovo iPad Pro offre la nostra esperienza iPad più evoluta e versatile di sempre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

ipad pro m5 ufficiale apple punta su potenza e intelligenza artificiale

© Pantareinews.com - iPad Pro M5 ufficiale: Apple punta su potenza e Intelligenza Artificiale

