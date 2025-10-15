Io sono Rosa Ricci Raiz | Mostro il peggio di Don Salvatore Canto con Silvia Uras migliore amica di Maria Esposito

Raiz ha raccontato a Fanpage come nasce la canzone Vàttelo! - cantata assieme a Silvia Uras - che fa da colonna sonora al film Io sono Rosa Ricci, spin off di Mare Fuor che esce al cinema il 30 ottobre, nel quale torna nei panni di Don Salvatore al fianco di Maria Esposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

