Nel pieno del dibattito globale sull’immigrazione, arriva un film che affronta il tema con uno sguardo diverso, più intimo e umano. Invisible America non potrebbe essere più attuale: mentre le cronache parlano di confini e numeri, la pellicola firmata da Christian de la Cortina accende i riflettori sulle vite quotidiane di chi, una volta attraversato il confine, rimane nell’ombra. Prodotto nel 2023 e vincitore del People’s Choice Award al Seattle Latino Film Festival, Invisible America è un dramma intenso e realistico, girato in formato 4K e disponibile in spagnolo e inglese con sottotitoli. Una produzione che unisce autenticità e coraggio, nata da un team di cineasti ispanici determinati a restituire dignità e voce a una comunità spesso invisibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Invisible America”, il film che dà voce agli invisibili dell’immigrazione