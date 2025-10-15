Invia un selfie e poco dopo cade in un canalone sopra Bolzano | trovato vivo dopo 3 giorni grazie alla foto

Un uomo è sopravvissuto trascorrendo tre giorni nei boschi sopra Bolzano dove era caduto in un canalone sui monti di Bolzano: fondamentale per i soccorsi è stato un selfie che l'escursionista aveva inviato poco prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

