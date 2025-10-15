Investito nel parcheggio del supermercato 14enne incastrato con una gamba sotto la vettura | è grave

Il grave incidente a Terre del Reno, in provincia di Ferrara. Il quattordicenne è rimasto intrappolato con la gamba sotto l'auto fino all’arrivo dei soccorsi e ora rischia di perdere l'arto. Per liberare l’adolescente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

