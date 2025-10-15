Investita mentre va a scuola | 18enne grave a Cattinara

Una ragazza 18enne viene investita sulle strisce mentre va a scuola e ora è in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara. Come riporta il Piccolo, l’incidente si è verificato stamattina, poco prima delle 8 a Monfalcone. La giovane, studentessa dell’Isis Sandro Pertini, attraversava via. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

