investing for healthy ageing convegno su invecchiamento sano e sostenibile

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - In un'Italia sempre più anziana, con il 24,7% della popolazione già oggi over 65 e una proiezione al 34% entro il 2043, è fondamentale puntare sulla prevenzione per poter garantire non solo più anni di vita, ma anni di vita vissuta in buona salute. Le strategie per affrontare l'invecchiamento in salute della popolazione sono state al centro di ‘Investing for Healthy Ageing', evento promosso da Msd, che si è svolto oggi a Roma presso Associazione Civita e che ha coinvolto istituzioni, società scientifiche, clinici, economisti e associazioni dei pazienti e della società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

