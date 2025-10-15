Invasione di Sorghetta | La pianta è un pericolo per gli animali domestici

C’è una pianta erbacea, arrivata nel sud Italia da oltre cento anni e poi diffusa in tutta la nazione, che è considerata una delle peggiori specie invasive, con un alto potenziale di competizione con altre piante e impatto negativo sulla biodiversità. Si tratta del Sorgo selvatico o Sorghetta ( Sorghum halepense ) ed è una pianta erbacea perenne molto invasiva e problematica, appartenete alla famiglia delle Graminacee. Questa pianta può causare danni a colture, biodiversità e soprattutto animali. Oggi, la vediamo lungo i bordi delle strade, nei viali dei paesi, nei campi incolti, in quelli lavorati, nei terreni umidi, in quelli siccitosi, nelle fioriere, insomma è ovunque. 🔗 Leggi su Lanazione.it

