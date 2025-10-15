Intitolata al carabiniere eroe Salvo D' Acquisto una sala del Ministero delle Imprese

Questa mattina, presso la Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini si è tenuta la cerimonia di intitolazione di un'aula della sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al Valor Militare, che in questo storico palazzo prestò servizio e di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. Alla cerimonia sono intervenuti il??Ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto e il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. "Dedicare una sala del Ministero delle Imprese del Made in Italy al venerabile Salvo d'Acquisto è per noi un orgoglio e un onore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intitolata al carabiniere eroe Salvo D'Acquisto una sala del Ministero delle Imprese

