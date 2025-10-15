Intesa Sanpaolo e Cesvi raccolti oltre 100 mila euro per la continuità delle cure palliative

Si è concluso l’anno di collaborazione a sostegno del progetto Cure palliative e leniterapia: continuità ospedale-territorio di File (Fondazione italiana di leniterapia), supportato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Cesvi, attraverso il programma Formula. Un’iniziativa volta ad offrire continuità assistenziale alle persone con una malattia cronica in fase avanzata, grazie alla cooperazione tra équipe ospedaliere e territoriali. I fondi hanno permesso di finanziare attività di coordinamento sanitario e organizzativo. Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto da una raccolta fondi su For funding, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo e Cesvi, raccolti oltre 100 mila euro per la continuità delle cure palliative

