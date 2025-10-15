Interventi di manutenzione stazione meteorologica | modifiche alla viabilità sulla strada provincile 44

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire un intervento di manutenzione e aggiornamento della stazione meteorologica di “Simeto a Barca” di Biancavilla, sarà necessario modificare temporaneamente la circolazione veicolare sulla strada provinciale 44, nel tratto compreso tra il confine con la provincia di Enna e la Strada. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

