Interrogazione presentata dalla consigliera Muscarà | Cinque mesi senza stipendio per i lavoratori forestali La Regione intervenga subito

Tempo di lettura: 2 minuti “È inaccettabile che centinaia di lavoratori forestali in Campania non percepiscano lo stipendio da oltre cinque mesi, mentre l’Assessorato all’Agricoltura resta immobile davanti a una crisi che rischia di esplodere nei territori montani e interni della nostra regione.” A denunciarlo è la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti sul mancato trasferimento delle risorse agli enti delegati – Comunità Montane e Provincia – e sul conseguente blocco dei pagamenti. “La Regione”, spiega Muscarà, “aveva chiesto agli enti di procedere alla stabilizzazione dei contratti dei lavoratori forestali, trasformandoli da tempo determinato a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Interrogazione presentata dalla consigliera Muscarà: “Cinque mesi senza stipendio per i lavoratori forestali. La Regione intervenga subito”

