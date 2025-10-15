Dopo giorni di opposizione della Lega, alla fine mercoledì mattina la maggioranza ha votato una risoluzione in commissione Politiche Europee ed Esteri del Senato contro le ingerenze straniere nelle democrazie occidentali. L’accelerazione è stata voluta da Fratelli d’Italia e il testo è stato votato da tutti i partiti, eccetto il M5S che si è astenuto. Anche la Lega di Matteo Salvini, che aveva fatto rinviare più volte il voto e chiesto diverse modifiche, ha detto “sì” ma con una condizione fondamentale: l’esclusione di ogni riferimento sulla propaganda russa in Italia. Il voto è avvenuto alla presenza del ministro degli Affari Europei Tommaso Foti: un segnale di quanto fosse importante per il governo A fine settembre, dopo un lavoro andato avanti per mesi in cui la commissione aveva audito diversi esperti, tra diplomatici e studiosi del tema, i presidenti delle commissioni Stefania Craxi (Esteri, Forza Italia) e Giulio Terzi di Sant’Agata (Politiche europee, Fratelli d’Italia) avevano presentato una risoluzione sulle “ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri dell’Unione europea e nei Paesi candidati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Interferenze straniere, ok alla mozione di FdI. La Lega fa sparire la propaganda russa in Italia