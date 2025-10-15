Inter Women ecco chi sono le convocate nerazzurre in vista dei prossimi impegni della Nazionale femminile!
Inter News 24 Inter Women, ecco la lista delle Azzurre dal Ct Soncin per le amichevoli contro Giappone e Brasile: le nerazzurre in prima fila. Il CT delle Azzurre, Alessandro Soncin, ha ufficializzato la lista delle 30 calciatrici convocate per le amichevoli contro il Giappone e il Brasile in programma nelle prossime settimane. Tra le convocate figurano anche le calciatrici della Inter Women, pronte a rappresentare l’Italia in queste sfide internazionali di grande prestigio. Le convocate della Inter Women: Beatrice Merlo, difensore della squadra nerazzurra, è stata chiamata a far parte della linea difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Siamo qui #ForzaInter #InterWomen #UWEC #VllazniaInter - X Vai su X
Un pareggio vibrante e ricco di emozioni chiude la sfida tra Fiorentina Femminile e Inter Women, terminata 2-2 al Viola Park - facebook.com Vai su Facebook
Women’s Europa Cup, Vllaznia-Inter formazioni ufficiali: rientra Vilhjalmsdottir - 0 dell'andata l'Inter Women si prepara a sfidare nuovamente il KFF Vllaznia nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione dellaUEFA Women’s Europa Cup. Scrive fcinter1908.it
Serie A, le convocate per Inter-Ternana | OneFootball - 5 ottobre: le nerazzurre esordiranno nel torneo contro la Ternana neopromossa. Da onefootball.com
Women’s Europa Cup, stasera Vllaznia-Inter: ecco orario e dove vederla in diretta - 0 dell'andata, cercano in Albania il pass per la prossima fase ... Come scrive msn.com