Inter Women ecco chi sono le convocate nerazzurre in vista dei prossimi impegni della Nazionale femminile!

Inter News 24 Inter Women, ecco la lista delle Azzurre dal Ct Soncin per le amichevoli contro Giappone e Brasile: le nerazzurre in prima fila. Il CT delle Azzurre, Alessandro Soncin, ha ufficializzato la lista delle 30 calciatrici convocate per le amichevoli contro il Giappone e il Brasile in programma nelle prossime settimane. Tra le convocate figurano anche le calciatrici della Inter Women, pronte a rappresentare l’Italia in queste sfide internazionali di grande prestigio. Le convocate della Inter Women: Beatrice Merlo, difensore della squadra nerazzurra, è stata chiamata a far parte della linea difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

