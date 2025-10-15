Inter svolta nei conti | utile e fatturato ai massimi nel 2024 25
Una stagione di conti che cambiano il passo: l'assemblea di Fc Internazionale Milano ha approvato il bilancio 202425, siglando ricavi record e un utile netto che segna uno spartiacque nella storia recente del club. La riunione, tenuta oggi 15 ottobre 2025 in modalità telematica, ha visto al timone il presidente e Ceo Giuseppe Marotta insieme .
Marotta: "Bilancio riflette la forza della strategia Inter. Ora lo stadio: sarà svolta storica"
Ecco il podio dei nostri Best in Show dell'Expo canina Inter azione di Genova svolta nel nostro Centro Commerciale, organizzata da ENCI Liguria Gruppo Cinofilo Genovese Fabio Cajelli Barbone grande mole nero Rhodesian ridgebach Lagotto romag
Inter: approvato il bilancio, crescita netta 70 milioni - L'assemblea degli azionisti dell'Inter ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 2024/25, chiuso con un utile di 35,4 milioni, che rispetto alla perdita di 35,7 milioni del ...
Inter, bilancio in utile e ricavi record. Marotta: "Tappa storica" - Il presidente nerazzurro ha rivolto un discorso all'Assemblea degli Azionisti concentrandosi anche su Cristian Chivu e il nuovo stadio ...
Inter: Marotta 'oggi tappa storica, per prima volta utile netto' - "Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del club, registriamo un utile netto.