Inter svolta nei conti | utile e fatturato ai massimi nel 2024 25

Una stagione di conti che cambiano il passo: l’assemblea di Fc Internazionale Milano ha approvato il bilancio 202425, siglando ricavi record e un utile netto che segna uno spartiacque nella storia recente del club. La riunione, tenuta oggi 15 ottobre 2025 in modalità telematica, ha visto al timone il presidente e Ceo Giuseppe Marotta insieme . L'articolo Inter, svolta nei conti: utile e fatturato ai massimi nel 202425 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

