Inter presente ad Appiano Gentile il gigante Adomavicius | il portiere lituano di 2 metri classe 2009

Ilprimatonazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gigante lituano si è affacciato per la prima volta ad Appiano Gentile. Con la prima squadra si sta allenando Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009 di ben 2 metri di altezza. Il sedicenne estremo difensore si è allenato quest’oggi ad Appiano Gentile con la Prima Squadra dell’ Inter. Il classe 2009 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter presente ad appiano gentile il gigante adomavicius il portiere lituano di 2 metri classe 2009

© Ilprimatonazionale.it - Inter, presente ad Appiano Gentile il gigante Adomavicius: il portiere lituano di 2 metri classe 2009

News recenti che potrebbero piacerti

inter presente appiano gentileRoma-Inter: Lautaro atteso domani ad Appiano Gentile - Nella giornata di domani l'Inter è attesa ad Appiano Gentile per preparare il big match contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 20:45 (in onda su Sky Calcio). Si legge su sport.sky.it

inter presente appiano gentileInter, il nerazzurro torna ad Appiano Gentile: salta l’ultima partita con la Nazionale - Niente partita con la Nazionale per il nerazzurro, che nelle prossime ore farà ritorno ad Appiano in vista dei prossimi impegni con l'Inter. Secondo spaziointer.it

inter presente appiano gentileDalla Lituania ad Appiano Gentile: Inter, Adomavicius brucia le tappe. Ecco chi è - Il giovane portiere classe 2009 sta facendo parlare di sè ad Interello, e quest'oggi si è allenato con la Prima Squadra ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Presente Appiano Gentile