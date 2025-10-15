Inter presente ad Appiano Gentile il gigante Adomavicius | il portiere lituano di 2 metri classe 2009

Un gigante lituano si è affacciato per la prima volta ad Appiano Gentile. Con la prima squadra si sta allenando Henrikas Adomavicius, portiere classe 2009 di ben 2 metri di altezza. Il sedicenne estremo difensore si è allenato quest’oggi ad Appiano Gentile con la Prima Squadra dell’ Inter. Il classe 2009 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, presente ad Appiano Gentile il gigante Adomavicius: il portiere lituano di 2 metri classe 2009

