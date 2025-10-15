Inter Nagelsmann su Bisseck | Gioca non proprio tanto

Futuro incerto quello di Yann Bisseck all' Inter. Il 24enne difensore tedesco ha collezionato appena 157 minuti in stagione. Lo scarso minutaggio avuto sin qui potrebbe compromettere la sua eventuale partecipazione ai prossimi Mondiali con la Germania. Ipotesi che lo stesso calciatore non vorrebbe nemmeno prendere in considerazione.

