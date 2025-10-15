Inter Mkhitaryan grande ex tra Roma e Inter

Mkhitaryan si racconta Henrikh Mkhitaryan si è raccontato ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione del suo libro “ La mia vita sempre al centro”. Il centrocampista ha svelato i suoi pensieri sull’idea di appendere gli scarpini al gioco e fatto un parallelismo tra il periodo vissuto con Inzaghi in panchina e quello L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Mkhitaryan grande ex tra Roma e Inter

