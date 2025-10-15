Inter Marotta | Per la prima volta registriamo un utile netto

L’Inter, attraverso l’Assemblea degli azionisti, ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 202425 con un utile di 35,4 milioni di euro. Come leggiamo da Sportmediaset, la società nerazzurra registra una crescita netta di 70 milioni rispetto al 30 giugno 2024. Raggiunto il valore dei ricavi più alto di sempre, 567 milioni, in aumento di 94 milioni rispetto all’anno precedente. Inter, le parole di Marotta sul bilancio. “ Il bilancio che presentiamo oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna dell’Inter registriamo un utile netto. Un risultato che riflette la solidità della nostra strategia, fondata su sostenibilità, efficienza sportiva e riduzione dei costi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Inter, Marotta: “Per la prima volta registriamo un utile netto”

