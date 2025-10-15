Inter Marotta all’assemblea dei soci | Chivu scelta eccellente ringrazio Inzaghi

Nella giornata odierna si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci dell’Inter per approvare il bilancio che chiude con un utile di 35,4 milioni di euro, con una crescita di 70 M rispetto allo scorso anno e che segna il raggiungimento dei ricavi più alti di sempre ovvero 567 milioni. Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato delle prospettive future del club e commentato l’ultimo anno nerazzurro: “ È per me un grande onore rivolgermi a voi oggi in occasione della nostra assemblea annuale, con la piena consapevolezza di rappresentare una comunità straordinaria. Con soddisfazione vi dico che oggi siamo un’organizzazione sempre più solida, anche dal punto di vista economico, finanziario e manageriale”. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Marotta all’assemblea dei soci: “Chivu scelta eccellente, ringrazio Inzaghi”

