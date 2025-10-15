Inter la situazione sul rinnovo di Carlos Augusto

Ilprimatonazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano dell’Inter per Carlos Augusto Calciomercato.com ha affrontato la situazione del rinnovo el terzino brasiliano Carlos Auguso. Giudicato incedibile da Chivu, il rinnovo presenta l’incognita dello stipendio. “ L’Inter è disposta ad adeguare il contratto di Carlos Augusto ma con Oaktree al comando bisogna seguire alcune logiche non banali (Gli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter la situazione sul rinnovo di carlos augusto

© Ilprimatonazionale.it - Inter, la situazione sul rinnovo di Carlos Augusto

Altre letture consigliate

inter situazione rinnovo carlosL'Inter vuole blindare Carlos Augusto e Frattesi ma c'è un problema... - L'ex Monza Carlos Augusto è l'esempio di come l'affidabilità si trasformi in una pedina inamovibile. Scrive monza-news.it

inter situazione rinnovo carlosOaktree chiarissima. Scenario Inter: “Potrebbero uscire ingaggi pesanti che quest’anno…” - Nel parlare delle trattative per il rinnovo di contratto di Carlos Augusto, calciomercato. Secondo msn.com

inter situazione rinnovo carlosInter news, pronto il doppio rinnovo: colloqui avviati - Mentre Chivu prepara la prossima sfida con i pochi giocatori rimasti ad Appiano, la società ragiona su alcune situazioni contrattuali. Riporta spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Situazione Rinnovo Carlos