Inter Darmian salta la Roma | risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra
La diagnosi per l'esterno destro nerazzurro è giunta nel pomeriggio dopo aver gli esami strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter, stop per #Darmian: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra? A tre giorni dal match con la #Roma si ferma Matteo Darmian. - X Vai su X
Formazioni zyrtar për AtleticoMadrid vs Inter INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios; 36 Darmian, 17 Diouf, 45 Bovo, 22 Mkhitaryan, 11 Luis Henrique; 14 Bonny, 47 Spinaccè. - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Darmian salta la Roma: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra - La diagnosi per l'esterno destro nerazzurro è giunta nel pomeriggio dopo aver gli esami strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano ... msn.com scrive
Inter, infortunio muscolare per Darmian: salta la sfida con la Roma - Il calciatore nerazzurro si è infortunato e salterà la gara di sabato alle 20. Da ilromanista.eu
Inter, infortunio serio durante la sosta: quante partite salta - L’Inter perde un proprio calciatore per infortunio, con l’assenza già certa per la sfida contro la Roma. Come scrive calciomercato24.com