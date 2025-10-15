Inter Darmian salta la Roma | risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

15 ott 2025

La diagnosi per l'esterno destro nerazzurro è giunta nel pomeriggio dopo aver gli esami strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

