Inter Capello su Pio Esposito | Patrimonio nazionale a Roma lo schiererei titolare con Lautaro

Francesco Pio Esposito sta conquistando tutti. L’attaccante classe 2005 dell’ Inter ha già impressionato gli addetti ai lavori per la personalità e le capacità di gioco in campo nonostante la giovanissima età. Un talento da coltivare, aspettare ed accompagnare nel suo percorso di crescita. Il club nerazzurro ha creduto fortemente sul L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Capello su Pio Esposito: “Patrimonio nazionale, a Roma lo schiererei titolare con Lautaro”

