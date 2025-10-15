Inter bilancio 2024 25 da record | ricavi a 567 milioni e primo utile netto dell’era moderna
L’Assemblea degli azionisti di FC Internazionale Milano ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025, sancendo una stagione storica sul piano economico-finanziario. I ricavi raggiungono 567 milioni di euro (valore più alto di sempre per il club e record in Serie A al netto del player trading), mentre il conto economico si chiude con un utile netto di 35,4 milioni a fronte della perdita di 35,7 milioni dell’anno precedente. Da dove arriva la crescita. L’incremento del fatturato è alimentato da: maggiori introiti da competizioni domestiche ed europee;. partecipazione alla prima edizione della FIFA Club World Cup;. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
