Inter Biasin Basta mettere pressioni su Pio Esposito

Ilprimatonazionale.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biasin senza mezzi termini sulla questione Pio Esposito Non le manda a dire Fabrizio Biasin sulla questione Pio Esposito. A detta del commentatore si sta creando troppo dibattito sul ragazzo, che tra estimatori e detrattori potrebbe risentirne. Secondo Biasin non devono esserci eccessi nè da un lato nè dall’altro nella valutazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter biasin basta mettere pressioni su pio esposito

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Biasin “Basta mettere pressioni su Pio Esposito”

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, Juan Jesus sfotte il giornalista Fabrizio Biasin (tifoso dell'Inter): «Non piangere». Poi replica a chi lo insulta: «Imparate a perdere» - Durante la trasmissione 'Pressing', Fabrizio Biasin ha detto che lo scudetto «non l'ha vinto Napoli ma è l'Inter ad averlo perso». Lo riporta leggo.it

Biasin: "Non scendo dalla nave dell'Inter ora, sono stati fatti miracoli. Adesso due strade" - Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin analizza così sui social la pesante sconfitta di Monaco: "Quattro balle a mente semi- tuttomercatoweb.com scrive

Biasin scavalcato (come l'Inter), Mentana s'impenna, Travaglio fuori dalla top-10. E Saviano... - Giornalisti social, che terremoto! - Cambio della guardia nell'ultima classifica (relativa al mese di aprile 2025) dei Top 15 giornalisti sui social: esattamente come la sua Inter (che ha visto il Napoli vincere lo scudetto in volata), ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Biasin Basta Mettere