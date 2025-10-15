Inter approvato il bilancio 2024-25 | utile e ricavi da record tutti i numeri!

Inter News 24 Inter, il comunicato ufficiale del club nerazzurro sull'approvazione del bilancio per la stagione 2024-25. Tutti i dettagli in merito. L' Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'approvazione del bilancio per la stagione 2024-25 COMUNICATO INTER – L'Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l'anno fiscale 202425 nel corso dell'incontro che si è tenuto oggi in modalità telematica alla presenza del Presidente e CEO Giuseppe Marotta e del top management nerazzurro. ULTERIORE AUMENTO DEI RICAVI E PRIMA CHIUSURA IN UTILE IN 15 ANNI, A DIMOSTRAZIONE DI UNA FORTE DISCIPLINA FINANZIARIA Il bilancio chiuso al 30 giugno 2025 evidenzia ricavi in crescita e pari a 567M, il valore più alto di sempre e record per la Serie A al netto del player trading.

