Intensificati i contatti con Guehi l’Inter prepara il colpo a zero Lui il dopo Bisseck?
Del Crystal Palace è una delle colonne, e segnatamente del suo reparto difensivo, della nazionale d’Inghilterra pure. Marc Guehi è il nuovo obiettivo di mercato dell’ Inter che nella sua capacità di leggere il gioco e nell’abilità nel modo di marcare gli avversari vede un indubbio valore aggiunto. La notizia è riportata da Sky Sport Svizzera. A fare gola al sodalizio nerazzurro è anche la possibilità di far giungere il giocatore all’ombra della Madonnina a parametro zero. Il suo contratto con il Crystal Palace è in scadenza il 30 giugno 2026 e la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato contatti con chi lo gestisce. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Approfondisci con queste news
#Inter: intensificati i contatti col #Palace per #Guéhi.#calciomercato Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/eb8osuA https://buff.ly/5xI6Kzf - X Vai su X
La visita di #Modi in #Cina per il vertice #SCO a Tianjin indica un miglioramento diplomatico tra New Delhi e Pechino. Tra contatti bilaterali intensificati e segnali di cooperazione, emerge una nuova fase nei rapporti https://ilcaffegeopolitico.net/1001097/indi - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, intensificati i contatti per Beukema: la richiesta d'ingaggio è di circa 3 milioni - Il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato il collega bolognese, Giovanni Sartori, per avviare le trattative ... Riporta tuttomercatoweb.com