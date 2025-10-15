Intensificati i contatti con Guehi l’Inter prepara il colpo a zero Lui il dopo Bisseck?

Del Crystal Palace è una delle colonne, e segnatamente del suo reparto difensivo, della nazionale d’Inghilterra pure. Marc Guehi è il nuovo obiettivo di mercato dell’ Inter che nella sua capacità di leggere il gioco e nell’abilità nel modo di marcare gli avversari vede un indubbio valore aggiunto. La notizia è riportata da Sky Sport Svizzera. A fare gola al sodalizio nerazzurro è anche la possibilità di far giungere il giocatore all’ombra della Madonnina a parametro zero. Il suo contratto con il Crystal Palace è in scadenza il 30 giugno 2026 e la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato contatti con chi lo gestisce. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it