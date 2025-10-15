Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale | la maturazione tecnologica degli italiani tra il 2024 e il 2025 Presentato l’Osservatorio ANGI Ricerche alla IV edizione dell’AI & VR Festival

Durante la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e svoltosi il 13 e 14 ottobre al Museo Nazionale del Cinema, è stato presentato l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, realizzato da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21. L’iniziativa, frutto di un’analisi demoscopica approfondita, evidenzia l’evoluzione nella percezione degli italiani verso AI e VR, mostrando una transizione verso una cultura tecnologica più integrata e consapevole. L’evento ha registrato migliaia di partecipanti, confermando Torino come hub dell’innovazione nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale: la maturazione tecnologica degli italiani tra il 2024 e il 2025. Presentato l’Osservatorio ANGI Ricerche alla IV edizione dell’AI & VR Festival

Altre letture consigliate

Europa e Usa: le due «bolle» dell’intelligenza artificiale https://24plus.ilsole24ore.com/art/europa-e-usa-due-bolle-dell-intelligenza-artificiale-AHeSrdAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760520781… - X Vai su X

Immagina un grande carosello. Su ogni seggiola c’è un mestiere. Ogni tanto, un’intelligenza artificiale si avvicina e prova a sedersi al posto del lavoratore. Se la seggiola è esposta – perché i compiti sono ripetibili, testuali, prevedibili – l’IA potrebbe riuscirci. S - facebook.com Vai su Facebook

Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale: la maturazione tecnologica degli italiani tra il 2024 e il 2025. Presentato l’Osservatorio ANGI Ricerche alla IV edizione dell ... - Durante l’AI & VR Festival 2025 ANGI e Lab21 presentano l’Osservatorio su AI e VR: cresce la fiducia degli italiani nella tecnologia e nell’innovazione sostenibile ... Come scrive romadailynews.it

Dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale, i nuovi rischi sul lavoro - Un recente studio Inail ha analizzato l’impatto dei rischi della trasformazione digitale sul mondo dell’occupazione, suggerendo soluzioni utili a lavoratori e aziende ... Da quifinanza.it