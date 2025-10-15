Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale | la maturazione tecnologica degli italiani tra il 2024 e il 2025 Presentato l’Osservatorio ANGI Ricerche alla IV edizione dell’AI & VR Festival

Durante la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori e svoltosi il 13 e 14 ottobre al Museo Nazionale del Cinema, è stato presentato l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, realizzato da ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21. L’iniziativa, frutto di un’analisi demoscopica approfondita, evidenzia l’evoluzione nella percezione degli italiani verso AI e VR, mostrando una transizione verso una cultura tecnologica più integrata e consapevole. L’evento ha registrato migliaia di partecipanti, confermando Torino come hub dell’innovazione nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

