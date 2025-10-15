Il filosofo e neuroscienziato Marcello Ienca avverte: «Siamo entrati in un’economia neurocapitalista. I dati cerebrali sono la nuova frontiera del potere, e la mente il suo ultimo confine». Al KUM! Festival di Pesaro si riflette sul futuro dell’intelligenza artificiale e della mente umana e di come sia necessario prendersi cura di entrambe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Intelligenza artificiale e mente umana: le nuove tecnologie leggono e influenzano il cervello, ecco perché servono i neurodiritti