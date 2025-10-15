Insulti e spintoni alle commesse ladra a processo per rapina

Hanno passato un pomeriggio intero a cercare di rubacchiare o truffare negozianti in centro storico per poi terminare la giornata in questura. Protagoniste due rom che nel 2023 nel tentativo di portare a termine il furto di una t-shirt di Armani in un piccolo negozio di via Venti Settembre, hanno. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

